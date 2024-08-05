МЗС відповіло на заяву уряду Малі щодо розриву дипвідносин

"Рішення Перехідного уряду Республіки Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною є недалекоглядним та поспішним".

МЗС України відкидає звинувачення Перехідного уряду Малі у нібито "підтримці Україною міжнародного тероризму".

Українська сторона залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів політико-дипломатичного реагування у відповідь на недружні дії.

Про це ідеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"Україна як жертва неспровокованої повномасштабної збройної агресії з боку РФ усіляко намагається за підтримки світової спільноти відновити справедливість та повагу до міжнародного права, покликаного захистити усі країни світу, зокрема африканські, від посягань на їхні суверенітет, незалежність та територіальну цілісність.

Україна беззастережно дотримується норм міжнародного права, непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших країн та рішуче відкидає звинувачення Перехідного уряду Малі у нібито "підтримці Україною міжнародного тероризму", — зазначили в заяві МЗС.

Також у міжнародному відомстві нагадали, що у ХХ столітті саме Україна активно підтримувала "право народів Африки на незалежність та деколонізацію, зокрема й Республіки Малі".

"Натомість Російська Федерація, продовжуючи неспровоковану повномасштабну збройну агресію проти України, руйнує архітектуру міжнародної безпеки, порушує Цілі та Принципи Статуту ООН, які зокрема гарантують право країн Африки на вільне майбутнє", — зауважили у МЗС.

"Прикро, що Перехідний уряд Республіки Малі ухвалив рішення про розрив дипломатичних відносин з Україною, не провівши ретельне вивчення фактів та обставин інциденту на півночі Малі, а також не надавши жодних доказів щодо причетності України до зазначеної події. При цьому ігнорується, що підконтрольні Кремлю військові структури, зокрема "Вагнер", використовують терористичні методи та є безпосередньо причетними до численних воєнних злочинів, вбивств цивільного населення та жорстокого поводження з військовополоненими як в Україні, так і в країнах Африки", — зазначається в заяві.

У МЗС наголосили, що Україна залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів політико-дипломатичного реагування у відповідь на недружні дії Перехідного уряду Республіки Малі.