РФ звільнила журналіста WSJ Гершковича та морського піхотинця Пола Вілана в рамках обміну засудженими зі США

У Росії їх засудили нібито за шпигунство.

Росія звільнила американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця США Пола Вілана в рамках великого обміну засудженими зі США, повідомляє Bloomberg.

У Росії їх засудили нібито за шпигунство.

На кого саме їх обміняли - наразі невідомо.

32-річного Гершковича заарештували в березні минулого року під час виконання редакційного завдання в уральському місті Єкатеринбург і звинуватили в шпигунстві на користь ЦРУ. Він і газета звинувачення відкинули.

Минулого місяця його засудили до 16 років колонії. Вперше з часів холодної війни Росія притягнула до суду американського репортера за шпигунство.

Пола Уілана, якого затримали у 2018 році, у 2020 році засудили до 16 років за звинуваченнями в шпигунстві, які він заперечував.