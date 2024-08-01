РФ звільнила журналіста WSJ Гершковича та морського піхотинця Пола Вілана в рамках обміну засудженими зі США

Росія звільнила американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця США Пола Вілана в рамках великого обміну засудженими зі США, повідомляє Bloomberg.
У Росії їх засудили нібито за шпигунство.
На кого саме їх обміняли - наразі невідомо.
32-річного Гершковича заарештували в березні минулого року під час виконання редакційного завдання в уральському місті Єкатеринбург і звинуватили в шпигунстві на користь ЦРУ. Він і газета звинувачення відкинули.
Минулого місяця його засудили до 16 років колонії. Вперше з часів холодної війни Росія притягнула до суду американського репортера за шпигунство.
Пола Уілана, якого затримали у 2018 році, у 2020 році засудили до 16 років за звинуваченнями в шпигунстві, які він заперечував.