Камала Гарріс зібрала $200 мільйонів за перший тиждень своєї виборчої кампанії, Politico

Штаб віцепрезидента США та потенційного кандидата в президенти від Демократичної партії Камали Гарріс зібрав $200 мільйонів за перший тиждень її виборчої кампанії, пише Politico.

Через тиждень після несподіваної заяви президента Джо Байдена припинити власну кампанію з переобрання й підтримати свого віцепрезидента, штаб Камали Гарріс оприлюднив заяву, що зібрав $200 мільйонів.

Після того, як Гарріс стала майже безсумнівним кандидатом у президенти від партії, демократи вийшли зі стану колективного нездужання після слабкого виступу Байдена на дебатах проти республіканського кандидата Дональда Трампа минулого місяця. З появою Гарріс на “виборчій арені” Демократична партія почала збирати величезні суми.

Затиждень дві третини пожертв надійшли від донорів, які зробили внески вперше, що, за словами штабу Гарріс, свідчить про серйозну підтримку заявки кандидатки на посаду в Білому домі.

Імпульс підтримки кандидатури Гарріс також відображається в опитуваннях: вона скоротила відставання демократичного кандидата від Трампа, яке збільшилося в останні тижні, коли очікуваним номінантом від партії був Байден.

Згідно з опитуванням CNN/SSRS, опублікованим минулого тижня, Харріс відстав від 46 відсотків проти 49 відсотків Трампа, статистична нічия, оскільки ці цифри були в межах похибки опитування.

Кампанія Гарріс останніми днями демонструє впевненість, вступивши в перегони з беззаперечними перевагами й здатністю активізувати широкі групи виборців. Одним із блоків електорату, який, схоже, позитивно реагує на кандидатуру Гарріс, є молоді виборці. За результатами опитування Axios/Generation Lab, Гарріс має 20-відсоткову перевагу серед виборців віком від 18 до 34 років у протистоянні з Трампом (60% проти 40%).

Ще одні цифри підкреслюють, що Гарріс може налагодити зв'язок з молодими виборцями. Організація з відстеження реєстрації виборців Vote.org зафіксувала понад сто тисяч нових реєстрацій після того, як Байден вийшов із перегонів. За даними групи, близько 84% цих нових реєстрацій становлять виборці віком до 34 років.