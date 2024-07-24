Пройшло перше засідання Координаційної ради щодо українсько-французьких проектів в ОПК

Сьогодні, 24 липня, Україна і Франція провели перше засідання Координаційної ради щодо спільних проектів у оборонній індустрії, на якій говорили зокрема про ремонт та обслуговування бронетехніки французьких зразків в Україні.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінстратегпрому.

Раду співочолюють Емануель Ківа, керівник Генерального директорату з озброєнь міністерства збройних сил Франції, та Сергій Боєв, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Перше засідання було присвячено організації і процесу роботи Ради, планам на найближчі місяці, а також детальній презентації французькою та українською оборонними компаніями перспективного партнерства в галузі ремонту та обслуговування бронетехніки французьких зразків в Україні. Французькі та українські компанії будуть і надалі запрошуватися на засідання Ради для представлення та обговорення спільних проектів.

Домовилися створити Координаційну раду у червні міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін та міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню.

Це стало кроком на виконання безпекової угоди між країнами, яку підписали у лютому. Угода передбачає, серед іншого, підтримку Францією зусиль України з розвитку власного оборонно-промислового комплексу шляхом залучення французьких інвестицій і локалізації виробництва.

Співпраця українських та французьких оборонних компаній вже триває.