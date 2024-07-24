Пройшло перше засідання Координаційної ради щодо українсько-французьких проектів в ОПК

Сьогодні, 24 липня, Україна і Франція провели перше засідання Координаційної ради щодо спільних проектів у оборонній індустрії, на якій говорили зокрема про ремонт та обслуговування бронетехніки французьких зразків в Україні.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінстратегпрому.
Раду співочолюють Емануель Ківа, керівник Генерального директорату з озброєнь міністерства збройних сил Франції, та Сергій Боєв, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
Перше засідання було присвячено організації і процесу роботи Ради, планам на найближчі місяці, а також детальній презентації французькою та українською оборонними компаніями перспективного партнерства в галузі ремонту та обслуговування бронетехніки французьких зразків в Україні. Французькі та українські компанії будуть і надалі запрошуватися на засідання Ради для представлення та обговорення спільних проектів.
Домовилися створити Координаційну раду у червні міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін та міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню.
Це стало кроком на виконання безпекової угоди між країнами, яку підписали у лютому. Угода передбачає, серед іншого, підтримку Францією зусиль України з розвитку власного оборонно-промислового комплексу шляхом залучення французьких інвестицій і локалізації виробництва.
Співпраця українських та французьких оборонних компаній вже триває.
- 8 червня 2024 року в Парижі представники українських та французьких оборонних компаній підписали ліцензійну угоду щодо виробництва боєприпасів 155 калібру за ліцензією KNDS France/Nexter. Також підписали заяви про наміри щодо створення центру обслуговування та ремонту техніки KNDS France / Nexter в Україні та щодо використання технології 3D друку для виготовлення запчастин цієї компанії. KNDS заявила про відкриття дочірньої компанії в Україні.
- Також під час міжнародної виставки оборонної промисловості Eurosatory АТ «Укроборонпром» підписав два документи з французькою компанією Thales. Перший — це меморандум про створення в Україні спільного підприємства, яке займатиметься ремонтом та модернізацією обладнання для засобів РЕБ, зв’язку, систем ППО та радарів.
- Другий стосується наміру французької сторони створити в Україні сервісний центр, який займатиметься обслуговуванням та випробуванням засобів радіоелектронної боротьби та радарів.
- Окрім того, французька асоціація GICAT підписала Меморандум про співпрацю з об’єднанням «Технологічні сили України», а один з приватних розробників дронів домовився про спільну розробку БПЛА з Thales.