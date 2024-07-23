Порошенко: в Раді є необхідні голоси за ухвалення заборони УПЦ МП

Мінімально необхідна кількість голосів для заборони УПЦ МП у Верховній Раді є, повідомив у коментарі журналістам народний депутат Петро Порошенко. У відповідь на запитання кореспондентки LB.ua він сказав, що опозиція блокуватиме розгляд усіх рішень, окрім військових законопроєктів.
Позиція його фракції "Євросолідарність" полягає в тому, що цей законопроєкт потрібно було ухвалити на цьому тижні. Цей коментар він дав до того як стало відомо, що робота нардепів у залі скасована аж до серпня.
"Якщо хтось стверджує, що в залі нема голосів, я кажу, що це абсолютна брехня. 226 голосів зібрані. І, незважаючи на шалений тиск, який здійснюється на окремих депутатів, я не має жодного сумніву, що закон буде проголосований, бо маю достатню кількість голосів депутатів у залі", – сказав він.
Він також хоче, щоб Рада проголосувала за вказання в назві УПЦ МП приналежності до Російської православної церкви.
- 23 липня народні депутати заблокували трибуну, вимагаючи розглянути заборону УПЦ МП. Спікер Ради відмовився ставити питання на голосування, оголосив перерву і зібрав голів фракцій на консультації. Зрештою заплановані на цей тиждень засідання скасували. Нардепи відмовилися розблокувати трибуну для інших питань, окрім заборони МП.