Порошенко: в Раді є необхідні голоси за ухвалення заборони УПЦ МП

Мінімально необхідна кількість голосів для заборони УПЦ МП у Верховній Раді є, повідомив у коментарі журналістам народний депутат Петро Порошенко. У відповідь на запитання кореспондентки LB.ua він сказав, що опозиція блокуватиме розгляд усіх рішень, окрім військових законопроєктів.

Позиція його фракції "Євросолідарність" полягає в тому, що цей законопроєкт потрібно було ухвалити на цьому тижні. Цей коментар він дав до того як стало відомо, що робота нардепів у залі скасована аж до серпня.

"Якщо хтось стверджує, що в залі нема голосів, я кажу, що це абсолютна брехня. 226 голосів зібрані. І, незважаючи на шалений тиск, який здійснюється на окремих депутатів, я не має жодного сумніву, що закон буде проголосований, бо маю достатню кількість голосів депутатів у залі", – сказав він.

Він також хоче, щоб Рада проголосувала за вказання в назві УПЦ МП приналежності до Російської православної церкви.