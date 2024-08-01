Комітет Раді з інформполітики заявляє про дискредитаційну кампанію проти ухвалення законопроєкту про заборону діяльності РПЦ

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики заявляє про проведення дискредитаційної кампанії проти ухвалення в цілому законопроєкту №8371 про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих з Російською православною церквою (РПЦ).

Про це повідомляється на сайті комітету.

"Комітет вкрай здивований нічим не обґрунтованими псевдокритичними зауваженнями, що останнім часом лунають... з боку різних коментаторів. Із цих заяв складається стійке враження, що ці фахівці, по-перше, не читали текст законопроєкту до другого читання, по-друге, намагаються дати йому оцінку з релігійних позицій, хоча... релігії зазначений проєкт закону не стосується", - йдеться в заяві.

Комітет також вважає необґрунтованою критику на адресу законопроєкту з боку Державної служби з етнополітики та свободи совісті. У комітеті нагадали, що всі законодавчі пропозиції Держслужби з етнополітики збережено в тексті законопроєкту в першому читанні, а до другого враховано величезну кількість важливих поправок її авторства.

"Комітет не здивований і був готовий до шаленої кампанії з дискредитації закону з боку лобістів й агентів впливу однієї з українських церков, щодо якої є попередні стійкі підстави вважати, що вона має приховані зв'язки з "рпц". Ба більше, саму цю кампанію комітет розцінює як "явку з повинною" з боку церкви, яка публічно заявляє про розрив своїх зв'язків з "рпц", але при цьому чомусь, як чорт ладану, боїться законопроєкту про заборону цієї злочинної організації", - наголошується в заяві.

Комітет наголосив, що всі намагання налякати народних депутатів міжнародним тиском є не більше ніж інформаційно-психологічними операціями, що підтверджують колеги-парламентарі з країн Заходу.

"Запевняємо всіх "московських солов'їв", які годуються з долонь Кремля і його олігархів та поширюють ці фейки за кордоном і в Україні, що спроби шантажу українських політиків лише зміцнюють наше бажання довести законопроєкт 8371 до ухвалення у другому читанні й у цілому", - наголошується в заяві.

Окрім цього, комітет попросив українські та зарубіжні ЗМІ у своїх матеріалах враховувати суть і зміст законопроєкту.