Україні вдалося повернути ще двох дітей з окупованої частини Херсонщини

Від початку року з російської окупації у Херсонську область вдалося повернути 154 дитини.

З тимчасово окупованої Херсонщини вдалося евакуювали матір і її двох доньок. Дітям по 3 і 5 років.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Як повідомляє глава військової адміністрації, жінка не могла самостійно виїхати з окупованої частини області. Евакуювати сім'ю допомогло Мінреінтеграції та громадська спілка “Українська мережа за права дитини”.

"З моменту підготовки до виїзду минуло 15 днів, третину з яких зайняла дорога. Головне, що нині матір з малечею – у безпеці, отримують необхідну підтримку", зазначив Прокудін.

Від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 154 дитини із Херсонської області.