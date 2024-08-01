Україні вдалося повернути ще двох дітей з окупованої частини Херсонщини

З тимчасово окупованої Херсонщини вдалося евакуювали матір і її двох доньок. Дітям по 3 і 5 років.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Як повідомляє глава військової адміністрації, жінка не могла самостійно виїхати з окупованої частини області. Евакуювати сім'ю допомогло Мінреінтеграції та громадська спілка “Українська мережа за права дитини”.
"З моменту підготовки до виїзду минуло 15 днів, третину з яких зайняла дорога. Головне, що нині матір з малечею – у безпеці, отримують необхідну підтримку", зазначив Прокудін.
Від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 154 дитини із Херсонської області.
- Росіяни вивезли 1000 дітей з ТОТ Херсонщини у Кабардино-Балкарію, що в Росії на "оздоровлення".