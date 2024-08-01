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Україні вдалося повернути ще двох дітей з окупованої частини Херсонщини

Від початку року з російської окупації у Херсонську область вдалося повернути 154 дитини.

Україні вдалося повернути ще двох дітей з окупованої частини Херсонщини
Фото: Укрзалізниця

З тимчасово окупованої Херсонщини вдалося евакуювали матір і її двох доньок. Дітям по 3 і 5 років. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Як повідомляє глава військової адміністрації, жінка не могла самостійно виїхати з окупованої частини області. Евакуювати сім'ю допомогло Мінреінтеграції та громадська спілка “Українська мережа за права дитини”.

"З моменту підготовки до виїзду минуло 15 днів, третину з яких зайняла дорога. Головне, що нині матір з малечею – у безпеці, отримують необхідну підтримку", зазначив Прокудін. 

Від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 154 дитини із Херсонської області.

  • Росіяни вивезли 1000 дітей з ТОТ Херсонщини у Кабардино-Балкарію, що в Росії на "оздоровлення".
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