Сьогодні почалося подання заяв для вступу на магістратуру

Сьогодні, 1 серпня, почалося подання заяв для вступу на магістратуру на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра, нагадує Міністерство освіти та науки.

Подати заяву ви можете через електронний кабінет на сайті ВСТУП–2024. Міносвіти закликає бути пильними та звернути увагу, що після подання першої заяви відредагувати дані в електронному кабінеті неможливо. Тому слід перевіряти їх одразу під час заповнення.

Загально можна подати до 15 заяв, 5 – на бюджет, інші – на контрактну форму. Для заяв на бюджет встановлюйте пріоритети від 1 до 5, де 1 – це найбажаніша заява для вступу.

Якщо маєте пільгу, зверніться до найближчого закладу освіти з відповідними документами для внесення інформації в реєстр. Під час подання заяв перевірте, чи відображаються пільги.

Скасувати заяву на бюджет без втрати пріоритетності ви можете тільки до того, як її розгляне заклад освіти (тобто до присвоєння статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником»). Після цього скасувати заяву можна тільки із втратою пріоритету.