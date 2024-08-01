Укрзалізниця скоригувала рух 2-х поїздів Інтерсіті+ “Київ – Перемишль” для зменшення ризику затримок на кордоні

Час прибуття обох поїздів до Перемишля не зміниться, а додатковий час буде використаний для збільшення зупинки на станції “Львів” для проведення прикордонного-митного контролю.

Для зменшення ризику затримок при проходженні кордону внесено коригування у розклад руху двох поїздів Інтерсіті+ “Київ – Перемишль”, повідомляє Укрзалізниця.

Відтак, починаючи з 10 серпня:

поїзд №715 Київ – Перемишль відправлятиметься з Києва об 11:26 замість 11:59.

поїзд №705 Київ – Перемишль відправлятиметься о 19:19 замість 20:05.

Час прибуття обох поїздів до Перемишля не зміниться, а додатковий час буде використаний для збільшення зупинки на станції Львів для проведення прикордонного-митного контролю.

Нагадаємо, нещодавно Укрзалізниця поширила верифікацію через Дія.Підпис на низку міжнародних рейсів. Рішення є тимчасовим заходом на піковий період перевезень.