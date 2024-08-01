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Міноборони заявило, що у липні не допустило постачання військовим понад 209 тонн неякісних продуктів

У відомстві кажуть, що сплачують кошти за продукти лише після того, як продукція пройшла відповідну перевірку якості.

Міноборони заявило, що у липні не допустило постачання військовим понад 209 тонн неякісних продуктів
заступник міністра оборони Юрій Джигир
Фото: Yuriy Dzhygyr | Twitter

Міністерство оборони України заявило, що у липні 2024 року не допустило постачання понад 209 тонн неякісних та небезпечних продуктів, які призначалися для забезпечення харчування українських військових. 

Зазначається, що більшість цієї продукції – понад 182 тонни було не допущено до забезпечення особового складу перед постачанням до військових частин. Крім того, під час безпосередніх перевірок у військових частинах не допущено до харчування особового складу неякісних харчових продуктів загальною вагою понад 27 тонн.

“Кожна гривня платників податків, що йде, зокрема, й на продукти харчування для армії, має бути використана з максимальною користю. Саме тому Міноборони сплачує кошти за послуги лише після того, як продукція, що доставляється до військових частин, пройшла відповідну перевірку якості та документації, як цього вимагає фінансовий контроль”, – зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Зазначимо, раніше пресслужба Державного оператора тилу заявила, що з червня цього року Збройні сили України будуть харчуватися за оновленим Каталогом. Тепер він складається з 360 позицій.

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