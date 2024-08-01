За даними ООН, через вторгнення РФ в Україні постраждало понад 32 тисячі цивільних

З лютого 2022 року понад 6,5 мільйонів біженців виїхали з України через війну.

Понад 6,5 мільйонів людей покинули країну як біженці, а ще 3,5 мільйона стали ВПО.

Про таке йдеться у аналітичному звіті щодо України в умовах збройного конфлікту від кластеру з питань захисту, який очолює УВКБ ООН, який навів Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що, згідно із звітом, вторгнення РФ в Україну схарактеризували цілеспрямованими атаками на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, примусовими переміщеннями, сексуальним насильством і високим ризиком заподіяння психологічної шкоди.

Загалом ООН зафіксувала понад 32,1 тис. жертв серед цивільного населення по всій Україні, у тому числі майже 2 тис. постраждалих серед дітей, більшість з яких – внаслідок обстрілів, артилерійських та ракетних ударів.

92% випадків загибелі цивільних сталися внаслідок застосування вибухової зброї з широкою зоною ураження, а 4% – внаслідок підриву на мінах та вибухових пристроях.

Прямий збиток цивільній інфраструктурі за останні два роки станом на лютий 2024 року склав до 138 мільярдів євро. Найбільше постраждала житлова забудова.

Підтверджено 1742 атаки на медичні заклади, що спричинили 136 смертей та 311 поранень.

Задокументовані випадки сексуального насильства, скоєного російськими військовими проти осіб різної статі віком від 3 до 70 років.

За даними звіту, Україна є однією з найзабрудненіших країн світу мінами й іншими вибуховими пристроями. Це ставить під загрозу життя і здоров’я близько 6,37 мільйона людей.

Від мін особливо постраждали фермери, 128 з яких загинули з лютого 2022 року.

Кластер з питань захисту рекомендував донорам та міжнародним партнерам України продовжувати фінансову підтримку програм із захисту дітей, організацій, які займаються запобіганням гендерно зумовленого насильства, підтримкою ВПО, а також сприяти протимінній діяльності в Україні.

Для уряду України рекомендують зокрема розширювати ініціативи щодо захисту дітей, реінтеграції ветеранів війни, забезпечення безперервного доступу до соціального захисту.