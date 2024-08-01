ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі ворог завдав ракетного удару по залізничній стації Харківщини, поранена провідниця

Пошкоджені два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Також є руйнування колій та засобів електропостачання.

Уночі ворог завдав ракетного удару по залізничній стації Харківщини, поранена провідниця
Пошкоджений вагон
Фото: Укрзалізниця

У ніч на 1 серпня російська армія завдала ракетного удару по одній із залізничних станцій Харківщини.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Унаслідок атаки провідниця отримала осколкові поранення голови. Їй було надано першу медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася.

Цього разу обійшлося без жертв.

Серед пошкодженого – два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Також є руйнування колій та засобів електропостачання.

Наслідок удару по станції
Фото: Укрзалізниця
Наслідок удару по станції

До графіків руху приміських поїздів внесено точкові зміни, поїзди далекого сполучення продовжують рух із використанням резервних тепловозів.

У ніч на 1 серпня 2024 року російська армія ударила по території України балістичними ракетами «Іскандер-М»  а також ударними БпЛА типу «Shahed».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies