Двоє цивільних загинули через обстріли Харківщини, постраждала дитина

Через російську агресію на Харківщині загинули двоє цивільних. Найбільше від ворожих атак страждав Куп'янський район.

Про це повідомив начальник харківської ОВА Олег Синєгубов.

На світанку 1 серпня, близько 05:13 через обстріл села Навоосинове Куп'янського району пошкоджено гараж, автівка, два приватні будинки. Загинув чоловік, його дані встановлюються.

Близько опівночі 1 серпня у м. Ізюм унаслідок ракетного обстрілу «Іскандер-М» постраждала жінка 58 років.

О 16:54 унаслідок обстрілу КАБ , с. Шевченкове Куп'янького району пошкоджено приватний будинок та господарча споруда. Постраждав 55-річний чоловік.

Близько 16:39 унаслідок обстрілу с. Підсереднє пошкоджено приватний будинок.

О 12:04 за межами смт Великий Бурлук Куп'янського району через обстріл горіла трава на площі 1.5га.

Біля 11:00 у с. Горяне Куп'янського району унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено покрівлі та скління вікон 6 приватних будинків. Загинула 38-річна жінка. Постраждав 10-річний хлопець.

Перед цим там через обстріл горів приватний будинок.

На Харківському напрямку ворог вісім разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Тихого та Вовчанська, де наразі тривають два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник провів сім наступальних дій біля Степової Новоселівки, Колесниківки, Берестового та Андріївки. Чотири атаки - зупинено, три - продовжуються.