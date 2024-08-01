Через атаки РФ на Дніпропетровщині пошкоджені підприємства та лінії електропередач

Ворог атакував два райони області, минулося без постраждалих.

Росія упродовж доби атакувала два райони Дніпропетровщини. Вночі оборонці з ПвК «Схід» збили в небі над областю ворожий шахед. Минулося без загиблих та постраждалих.

Про це інформує начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, близько опівночі було гучно у Дніпровському районі. Через атаку ніхто не постраждав.

З вечора, вночі і вже зранку агресор не полишав у спокої Нікопольщину. Вдарив з РСЗВ «Град», декілька разів обстріляв з важкої артилерії, застосовував дрони-камікадзе.

Дісталося Нікополю, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській та Марганецькій громадам.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідок обстрілу

Через обстріли понівечена інфраструктура. Пошкоджені три підприємства, приватний будинок, господарська споруда, будівля, що не експлуатується, лінія електропередач.

Виникло дві пожежі, горіла суха трава. Вогонь приборкали.

Окупанти обстріляли три громади Нікопольщини, постраждав чоловік.