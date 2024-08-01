Захисники ліквідували 1370 окупантів упродовж доби

Прикордонники бригади “Помста” знищили пункт управління БпЛА росіян разом з особовим складом та озброєння окупантів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.24 орієнтовно склали:

Про це повідомили у Генштабі.

Від початку вторгнення російська армія втратила 579 490 солдатів.

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