Захисники ліквідували 1370 окупантів упродовж доби

Упродовж доби українські захисники знищили 1370 окупантів, 42 бойові брьоньовані машини ворога та 16 одиниць спецтехніки.
Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 579 490 (+1370) осіб,
- танків ‒ 8399 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16203 (+42) од,
- артилерійських систем – 16119 (+33) од,
- РСЗВ – 1132 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 907 (+0) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12968 (+115),
- крилаті ракети ‒ 2407 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21816 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 2713 (+16).
Дані уточнюються.
Прикордонники бригади “Помста” знищили пункт управління БпЛА росіян разом з особовим складом та озброєння окупантів.