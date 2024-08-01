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Захисники ліквідували 1370 окупантів упродовж доби

Від початку вторгнення російська армія втратила 579 490 солдатів.

Захисники ліквідували 1370 окупантів упродовж доби
Бійці 3ОШБр
Фото: Пресслужба 3ОШБр

Упродовж доби українські захисники знищили 1370 окупантів, 42 бойові брьоньовані машини ворога та 16 одиниць спецтехніки.

Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 579 490 (+1370) осіб,
  • танків ‒ 8399 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16203 (+42) од,
  • артилерійських систем – 16119 (+33) од,
  • РСЗВ – 1132 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 907 (+0) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12968 (+115),
  • крилаті ракети ‒ 2407 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21816 (+77) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2713 (+16).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

Прикордонники бригади “Помста” знищили пункт управління БпЛА росіян разом з особовим складом та озброєння окупантів.

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