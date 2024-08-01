Труханов вважає, що перейменування вулиць "обнуляє" Одесу

Одеський мер Геннадій Труханов обурився через нещодавнє перейменуванням топонімів і збирається вжити заходів для скасування цього рішення.
На своєму каналі в Telegram політик розкритикував зміну назв вулиць, яка була затверджена головою Одеської військової адміністрації. Мер заявив, що він і міська рада не причетні до перейменування.
"Виходячи з логіки «деколонізаторів», ми маємо відмовитись від всього того, що зробило Одесу світовим брендом. Говорячи простою мовою – це «обнуляє» наше місто. Для скасування перейменування та збереження нашої історичної і культурної спадщини Одеська міська рада вимушена вжити всіх передбачених законом заходів", – написав він.
- Днями голова Одеської ОВА затвердив список нових топонімів в Одесі. Зокрема, він повернув колишні назву вулиці Пушкіна – вона знову стане Італійською. Пам'ятник імперському письменнику він порекомендував перенести.
- Вулицю Паустовського вирішили назвати на честь 28-ої бригади, а провулок Ляпунова біля Художнього музею – на честь Олександра Ройтубрда.
- Міська влада Одеси не вперше саботує перейменування топонімів. Навіть попри повномасштабний напад Росії, Труханов волів зберегти назви, пов'язані з Російською імперією або СРСР. Більше на цю тему – в матеріалі "Одеса: топографічна деколонізація".