Труханов вважає, що перейменування вулиць "обнуляє" Одесу

Одеському меру не сподобалася ініціатива обласної військової адміністрації, і він вирішив її скасувати.

Одеський мер Геннадій Труханов обурився через нещодавнє перейменуванням топонімів і збирається вжити заходів для скасування цього рішення.

На своєму каналі в Telegram політик розкритикував зміну назв вулиць, яка була затверджена головою Одеської військової адміністрації. Мер заявив, що він і міська рада не причетні до перейменування.

"Виходячи з логіки «деколонізаторів», ми маємо відмовитись від всього того, що зробило Одесу світовим брендом. Говорячи простою мовою – це «обнуляє» наше місто. Для скасування перейменування та збереження нашої історичної і культурної спадщини Одеська міська рада вимушена вжити всіх передбачених законом заходів", – написав він.