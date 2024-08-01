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Росіяни створили 15-кілометрову "зону відчуження" вздовж Дніпра на ТОТ Херсонщини

З 1 вересня окупанти перевірятимуть у всіх мешканців окупованої частини Херсонщини наявність спецдозволів.

Росіяни створили 15-кілометрову "зону відчуження" вздовж Дніпра на ТОТ Херсонщини
Фото: Центр національного спротиву

З 1 серпня росіяни запровадили "спеціальний режим" вздовж 15 кілометрової прибережної зони Дніпра з боку тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини.

Про це інформує Центр нацспротиву. 

"Відсьогодні до території заборонено вʼїзд без пропуску, який видає окупаційна адміністрація. З 1 вересня ворог погрожує наслідками у випадку виявлення осіб без відповідного пропуску", — розповідають у ЦНС.

Раніше більшість населення було примусово  виселили за межі цієї зони. Таким чином фактично ворог депортував населення й лише спеціальними дозволами дозволяє там перебувати.

Створення так званої "зони вдчуження" є інформування місцевими про пересування окупаційної армії. 

"Таким чином окупанти хочуть уникнути витоку суттєвих даних. Проте такі надії марні, адже більшість населення непідконтрольне кремлю й чекає визволення та робить все можливе аби наблизити цей момент", — додають у спротиві.

На тимчасово окупованій території Запорізькій області росіяни створили 12 молодіжних рухів, які активно займаються мілітаризацією українських дітей і пропагандою.

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