Росіяни створили 15-кілометрову "зону відчуження" вздовж Дніпра на ТОТ Херсонщини

З 1 вересня окупанти перевірятимуть у всіх мешканців окупованої частини Херсонщини наявність спецдозволів.

З 1 серпня росіяни запровадили "спеціальний режим" вздовж 15 кілометрової прибережної зони Дніпра з боку тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини.

Про це інформує Центр нацспротиву.

"Відсьогодні до території заборонено вʼїзд без пропуску, який видає окупаційна адміністрація. З 1 вересня ворог погрожує наслідками у випадку виявлення осіб без відповідного пропуску", — розповідають у ЦНС.

Раніше більшість населення було примусово виселили за межі цієї зони. Таким чином фактично ворог депортував населення й лише спеціальними дозволами дозволяє там перебувати.

Створення так званої "зони вдчуження" є інформування місцевими про пересування окупаційної армії.

"Таким чином окупанти хочуть уникнути витоку суттєвих даних. Проте такі надії марні, адже більшість населення непідконтрольне кремлю й чекає визволення та робить все можливе аби наблизити цей момент", — додають у спротиві.

На тимчасово окупованій території Запорізькій області росіяни створили 12 молодіжних рухів, які активно займаються мілітаризацією українських дітей і пропагандою.