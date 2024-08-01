Сирський – зі східного фронту: на всіх напрямках наступу ворога тривають бої, подекуди Росія має успіх

Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському напрямку, де кидає в бій найбільш підготовлені штурмові підрозділи і намагається прорвати оборону на напрямку Желанне, Новогродівка й Покровськ.

Запеклі бої тривають і на Куп'янському напрямку в районі Піщаного, Макіївки та Стельмахівки. Але захисники тримають позиції, повідомив у Facebook головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він протягом трьох днів перебував у бригадах, які тримають оборону на Харківському і Торецькому напрямках.

"Складна ситуація на Сіверському напрямку. Ворог активно застосовує артилерію, проводить штурми, але успіху не має. Також жорсткі бої точаться в районі каналу на підступах до Часового Яру, без зміни позицій сторін. Противник продовжує штурмувати наші позиції в районах Нью Йорка, Південного, Залізного", – сказав головком.

На Харківському напрямку тривають бої біля Глибокого і Вовчанська, але, за словами головнокомандувача, ворог успіху там не має і зазнає втрат.

"По всіх напрямках наступу противника тривають бойові дії різної інтенсивності. Подекуди, ціною великих втрат, ворог має незначний успіх. Під час активних бойових дій тактичні позиції військ можуть змінюватись кілька разів протягом доби. Станом на зараз суттєвих змін не відбулось", – додав він.