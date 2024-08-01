У Києві з озера дістали залишки російської крилатої ракети Х-101

Їх відправили на полігон для знищення

У Святошинському районі Києва водолази-сапери вилучили зі ставка залишки російської крилатої ракети Х-101.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"У Києві водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України виявили та вилучили безпечні залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101 класу «повітря - земля», які залишилися в одному зі ставків після попередніх ворожих обстрілів міста", - йдеться в повідомленні.

Залишки ракети транспортували на спеціальний полігон для подальшого знищення методом контрольованого підриву.

Як повідомлялося, вчора упродовж ночі росіяни здійснювали масовану атаку українських міст із застосуванням великої кількості ударних безпілотників. Активно працювали сили протиповітряної оборони поблизу Києва.