Росія втратила за липень в Україні 35,6 тисяч військових та 6320 одиниць техніки

Також нашими захисниками збито три літаки, а також 1348 безпілотників та 74 ворожі ракети.

Втрати російських загарбників в Україні за липень становлять 35680 військових та 6320 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

У липні 2024 року втрати противника склали близько 35680 осіб особового складу.

Також підрозділами Сил оборони знищено значну кількість озброєння та військової техніки російських військ:



300 танків

653 бойових броньованих машини

1520 артилерійських систем

21 РСЗВ

33 засоби ППО

2103 одиниці автотехніки

265 одиниць спецтехніки

Окрім цього, нашими захисниками збито три літаки, а також 1348 БпЛА та 74 ворожі ракети.



Нагадаємо. що від початку вторгнення російська армія втратила 579 490 солдатів.