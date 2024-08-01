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Росія втратила за липень в Україні 35,6 тисяч військових та 6320 одиниць техніки

Також нашими захисниками збито три літаки, а також 1348 безпілотників та 74 ворожі ракети.

Росія втратила за липень в Україні 35,6 тисяч військових та 6320 одиниць техніки
Фото: EPA/UPG

Втрати російських загарбників в Україні за липень становлять 35680 військових та 6320 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

У липні 2024 року втрати противника склали близько 35680 осіб особового складу.

Також підрозділами Сил оборони знищено значну кількість озброєння та військової техніки російських військ:

  • 300 танків
  • 653 бойових броньованих машини
  • 1520 артилерійських систем
  • 21 РСЗВ
  • 33 засоби ППО
  • 2103 одиниці автотехніки
  • 265 одиниць спецтехніки

Окрім цього, нашими захисниками збито три літаки, а також 1348 БпЛА та 74 ворожі ракети.

Нагадаємо. що від початку вторгнення російська армія втратила 579 490 солдатів.

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