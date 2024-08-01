Росія втратила за липень в Україні 35,6 тисяч військових та 6320 одиниць техніки

Втрати російських загарбників в Україні за липень становлять 35680 військових та 6320 одиниць озброєння та військової техніки.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.
У липні 2024 року втрати противника склали близько 35680 осіб особового складу.
Також підрозділами Сил оборони знищено значну кількість озброєння та військової техніки російських військ:
- 300 танків
- 653 бойових броньованих машини
- 1520 артилерійських систем
- 21 РСЗВ
- 33 засоби ППО
- 2103 одиниці автотехніки
- 265 одиниць спецтехніки
Окрім цього, нашими захисниками збито три літаки, а також 1348 БпЛА та 74 ворожі ракети.
Нагадаємо. що від початку вторгнення російська армія втратила 579 490 солдатів.