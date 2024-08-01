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У Луцьку затримали чоловіка, який погрожував пістолетом працівникам ТЦК і патрульним

Йому загрожує до трьох років обмеження волі.

У Луцьку затримали чоловіка, який погрожував пістолетом працівникам ТЦК і патрульним
Фото: Нацполіція

У Луцьку правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував пістолетом патрульним і працівникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє Національна поліція.

“Інцидент трапився близько 10:30. Після погроз правоохоронцям зловмисник втік та переховувався в одній з квартир будинку”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що це 39-річний місцевий житель. 

Відкрите кримінальне провадження за ст. 345 Кримінального кодексу (погрози працівникам правоохоронного органу). Санкція  статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

 Наразі тривають слідчі дії. 

  • 4 липня у місті Ворохта на Івано-Франківщині місцеві жителі протестували проти блокпоста, на якому військові ТЦК та СП перевіряють документи. Під час сварки протестувальники напали на військового із ТЦК і побили його машину.
  • Через напад на військовослужбовця у Ворохті Івано-Франківської області правоохоронці відкрили два кримінальні провадження.
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