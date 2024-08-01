У Луцьку затримали чоловіка, який погрожував пістолетом працівникам ТЦК і патрульним

У Луцьку правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував пістолетом патрульним і працівникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Про це повідомляє Національна поліція.
“Інцидент трапився близько 10:30. Після погроз правоохоронцям зловмисник втік та переховувався в одній з квартир будинку”, - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці з'ясували, що це 39-річний місцевий житель.
Відкрите кримінальне провадження за ст. 345 Кримінального кодексу (погрози працівникам правоохоронного органу). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.
Наразі тривають слідчі дії.
- 4 липня у місті Ворохта на Івано-Франківщині місцеві жителі протестували проти блокпоста, на якому військові ТЦК та СП перевіряють документи. Під час сварки протестувальники напали на військового із ТЦК і побили його машину.
- Через напад на військовослужбовця у Ворохті Івано-Франківської області правоохоронці відкрили два кримінальні провадження.