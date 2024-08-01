Киянин намагався переправити до Молдови двох чоловіків призовного віку

За $10 тисяч "бізнесмен" брав на себе планування маршруту руху та координацію дій ухилянтів.

В Одеській області прикордонники спільно з поліцією затримали 46-річного киянина, який намагався переправити до Молдови двох чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє пресслужба Державній прикордонної служби України.

Відомо, що зловмисник пообіцяв своїм "клієнтам" організацію виїзду за кордон всупереч встановленим обмеженням за 10 тисяч доларів з кожного.

У цю суму входило планування маршруту руху та координація дій потенційних порушників.

Один зі порушників здійснив грошовий переказ всієї суми на криптогаманець, інший — спочатку надав завдаток у розмірі 500 доларів, а решту коштів надав поблизу українсько-молдовського кордону.

Правоохоронці затримали організатора закордонного трансферу.

"Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України"", — заявили в ДПСУ.

На двох "попутників" прикордонники склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч.2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Справи скерували до суду.