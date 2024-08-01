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Бійці ГУР знищили російські склади боєприпасів біля кордону на Сумщині

Бійці ГУР знищили ворожі цілі за допомогою FPV-дронів.

Бійці ГУР знищили російські склади боєприпасів біля кордону на Сумщині
Фото: скріншот

Бійці тактичної групи "Афіна" Міжнародного легіону уразили ворожі склади боєприпасів, і засоби РЕБ біля держкордону у Сумській області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За допомогою FPV-дронів бійці тактичної групи "Афіна" знищили склади боєприпасів та засоби радіоелектронної боротьби росіян.

"Від майстерних влучних ударів FPV-дронами палають російські польові склади боєприпасів, місця розташування особового складу ворога та його засоби РЕБ", — ідеться у повідомленні.

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