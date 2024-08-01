"Від майстерних влучних ударів FPV-дронами палають російські польові склади боєприпасів, місця розташування особового складу ворога та його засоби РЕБ", — ідеться у повідомленні.

За допомогою FPV-дронів бійці тактичної групи "Афіна" знищили склади боєприпасів та засоби радіоелектронної боротьби росіян.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Бійці тактичної групи "Афіна" Міжнародного легіону уразили ворожі склади боєприпасів, і засоби РЕБ біля держкордону у Сумській області.

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