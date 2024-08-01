Бійці тактичної групи "Афіна" Міжнародного легіону уразили ворожі склади боєприпасів, і засоби РЕБ біля держкордону у Сумській області.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За допомогою FPV-дронів бійці тактичної групи "Афіна" знищили склади боєприпасів та засоби радіоелектронної боротьби росіян.
"Від майстерних влучних ударів FPV-дронами палають російські польові склади боєприпасів, місця розташування особового складу ворога та його засоби РЕБ", — ідеться у повідомленні.