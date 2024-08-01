Генштаб розробив пропозиції, що спростять механізм залучення громадян на службу за мобілізацією

Генеральний штаб Збройних сил України розробив пропозиції, згідно з якими командири військових частин можуть призивати військовозобов'язаних, які бажають проходити військову службу, без участі в цих заходах ТЦК і СП.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

"Генеральний штаб ЗСУ в ініціативному порядку опрацював пропозиції щодо змін до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, що надають можливість командирам військових частин здійснювати призов військовозобов’язаних, які виявили бажання проходити військову службу без участі в цих заходах територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що впровадження відповідних змін дасть змогу спростити механізм залучення громадян на військову службу за мобілізацією. Крім цього, командири військових частин зможуть підібрати та призвати на військову службу особовий склад, мотивований для захисту Батьківщини.

Також військовозобов'язані можуть обрати вакантні посади, які є у військових частинах, за спорідненим цивільним фахом або навичками; відповідні зміни дадуть змогу нівелювати ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин не за власним вибором.