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Речник Міноборони заперечив, що всіх мобілізованих відправляють у штурмовики

Дмитро Лазуткін зазначив, що відсоток штурмовиків у Збройних Силах насправді не такий високий.

Речник Міноборони заперечив, що всіх мобілізованих відправляють у штурмовики
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін в інтерв’ю NV прокоментував твердження про те, що всіх мобілізованих відправляють у штурмовики. Він зауважив, що відсоток штурмовиків у Збройних Силах насправді не такий високий. 

“Відсоток тих, хто бере участь в штурмових діях, від загальної кількості військовослужбовців, насправді не такий високий. Тому що забезпечувати роботу на лінії бойового з'єднання має величезна кількість людей. Хтось привозить снаряди, хтось відповідає за логістику, хтось годує цих військовослужбовців, займається документами, проводить службові розслідування”, – сказав Лазуткін. 

Він зазначив, що армія – це величезний організм, який функціонує настільки ефективно, наскільки кожна з його ланок виконує свої задачі – швидко, мобільно і якісно.

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