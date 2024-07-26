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У Харкові затримали колаборанта, який під час окупації Куп’янська допоміг транслювати російське телебачення

Йдеться про колишнього працівника телекомунікаційної компанії з Куп’янська.

У Харкові затримали колаборанта, який під час окупації Куп’янська допоміг транслювати російське телебачення
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Харкові ще одного колаборанта, який співпрацював з ворогом на початку повномасштабної війни.

Йдеться про колишнього працівника телекомунікаційної компанії з Куп’янська, який після захоплення міста підтримав агресора. За це навесні 2022 року окупанти призначили його «технічним директором» місцевого телепровайдера.

Тоді фігурант одразу розпорядився «відрізати» абонентів від трансляції українських телеканалів та інтернет-послуг. Замість мовників нашої держави колаборант «під’єднав» більшу частину міста та прилеглих селищ до телевізійних ефірів росТБ.

У такий спосіб рашисти використовували технологічні можливості місцевого провайдера для масового поширення кремлівської пропаганди серед мешканців громади. 

Після звільнення райцентру колаборант виїхав до Харкова, де намагався уникнути правосуддя, постійно змінюючи адреси орендованих квартир.

Співробітники СБУ розшукали зловмисника і затримали його за місцем тимчасового проживання в обласному центрі.

Крім того, встановлено особу його спільника. Ним виявився ще один мешканець Куп’янська, який під час окупації влаштувався «фінансовим директором» місцевого телепровайдера.

Напередодні звільнення громади він втік разом з військами Росії на тимчасово захоплену частину території на сході України.

На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів затриманому фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми.

За цією ж статтею кваліфіковано злочинні дії його спільника, який переховується на тимчасово окупованій частині території нашої держави.

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