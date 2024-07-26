Укренерго зменшило обсяги обмежень: завдяки постачанню з Польщі

В Україні зменшили обсяги обмежень електропостачання на сьогодні: до 15:00, з 18:00 до 20 години та з 23:00 до опівночі діятиме лише одна черга відключень.

З 15:00 до 18:00 та з 20:00 до 24:00 задіюватимуть дві черги. Про це повідомили в Укренерго.

"Причина зменшення обсягу обмежень зараз – екстрене постачання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі", – зазначили в компанії.

Спершу в Укренерго планували задіювати дві черги відключень з 13:00 до 18:00 та з 20:00 до 23:00.

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