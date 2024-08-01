На Тернопільщині судитимуть депутата сільради, який переправив за кордон 74 військовозобов'язаних

Чоловік переправляв військовозобов'язаних до інших країн під виглядом волонтерів.

На Тернопільщині судитимуть організатора незаконної схеми переправлення осіб, які підлягали мобілізації, через державний кордон України. Депутату сільради вдалося переправити до інших країн 74 чоловіків.

Про це інформує Нацполіція.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний, бувши депутатом однієї із сільських рад, був мобілізований та проходив службу в одній із військових частин міста Тернополя.

Отримавши доступ до службової документації, він вносив неправдиві відомості в листи-обґрунтування для виїзду волонтерів за кордон з метою ввезення гуманітарної допомоги для військових. У документи замість реальних прізвищ водіїв-волонтерів вписував дані ухилянтів. Тоді на підставі підроблених листів-обґрунтувань таких осіб включали до автоматизованої інформаційної системи і вони безперешкодно виїжджали за межі України, проте назад не поверталися.

У такий спосіб упродовж липня 2022 – січня 2023 років він допоміг перетнути кордон 74 військовозобов’язаним чоловікам.

Фігуранту слідчі поліції оголосили підозру за ч. 2 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена щодо кількох осіб) Кримінального кодексу України.

За скоєне обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.