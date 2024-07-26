Упродовж тижня тюремні строки отримали четверо зрадників, ще 9 чекають на правосуддя

Зрадникам призначили термін покарання від 13 до 15 років.

Упродовж тижня за матеріалами ДБР суд виніс вирок стосовно чотирьох зрадників. Також завершили розслідування та направили до суду матеріали щодо ще чотирьох перебіжчиків, а п'яти особам повідомлено про підозру.

Про повідомили у пресслужбі Бюро.

За матеріалами ДБР суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишній співробітниці правоохоронного органу з Куп’янського району Харківщини.

Вона забезпечувала серед іншого безперешкодне проходження колон російської військової техніки Куп'янськом. Під час звільнення регіону жінка втекла разом із військовими РФ. Суд визнав її винною у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

15 років за ґратами після затримання проведе й правоохоронниця зі Старобільську Луганської області. Їй призначено покарання за ч. 2 ст. 111 КК України. У березні 2022 року жінка одразу пішла на співпрацю із загарбниками та очолила відділ кадрів "Старобільського рввс мвс лнр". Своїм колегам обвинувачена пропонувала слідувати її прикладу та почати служити окупантам. Наразі її оголошено у розшук.

За матеріалами ДБР суд в Запоріжжі визнав винними у державній зраді та дезертирстві двох колишніх українських військових, які перейшли на бік ворога в окупованому Криму.

За ч. 1 ст. 408 та ч. 1 ст. 111 КК України їм призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 13 років.Один з чоловіків до окупації Криму обіймав посаду заступника начальника тилу в одній з військових частин. Другий служив старшим інженером-випробувачем. У 2014 році, після захоплення Криму, обидва військовослужбовці не виконали наказ про перебазування, залишилися на анексованій території та добровільно прийняли присягу на вірність Росії.

До суду направлено обвинувачення щодо трьох колишніх правоохоронців з Донецької та Луганської областей, які після російського повномасштабного вторгнення перейшли на бік ворога.

Один із фігурантів отримав посаду "оперуповноваженого" в незаконному правоохоронному органі "управління економічної безпеки та протидії корупції відділу мвс «Новопсковський»", другий – "інспектора" у "відділі даі" в Маріуполі, третій – "оперуповноваженого відділу карного розшуку" в Новоайдарі.

Вони обвинувачуються у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Також за статтею колабораційна діяльність за ч. 7 ст. 111-1 КК України судитимуть працівника ДСНС з Волновахи Донецької області. На початку квітня 2022 року, коли Волноваха опинилася в російській окупації, він добровільно вступив до лав незаконно створеного правоохоронного органу так званого міністерства з надзвичайних ситуацій «днр», обійнявши посаду рятувальника.

Заочну підозру у державній зраді та колабораціонізмі (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України) повідомило експравоохоронцю, якого у липні 2022 року окупанти призначили на посаду оперуповноваженого в місцевий каральний орган. Зрадник активно "працював" з місцевими мешканцями, збирав з людей різні заяви та пояснення, знімав відбитки пальців, всі документи оформлював за законодавству Росії. Під час звільнення Куп’янська чоловік втік до Росії.

У державній зраді підозрюют трьох правоохоронців з Луганщини, які працевлаштувалися до окупаційної поліції та прокуратури (ч. 2 ст. 111 КК України). Навесні 2022 начальник чергової частини одного з правоохоронних органів Старобільського району та його підлеглий залишилися на тимчасово окупованій території.

Колишній керівник чергової частини перекваліфікувався на "прокурора прокуратури Міловського району генеральної прокуратури лнр", а його підлеглий став "народним поліцейським" у так званому "Міловському рввс мвс лнр".

Ще один фігурант перебував на посаді начальника сектору правоохоронного органу. Він також зрадив присязі та розпочав службу у так званому "Марківському рввс мвс лнр".

Санкції статей державної зради та колабораціонізму можуть передбачати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.