Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації на 90 днів (оновлено)

"За" проголосували 339 та 338 депутатів відповідно.

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 днів.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

"Верховна Рада продовжила дію воєнного стану ще на 90 днів – до 11 листопада", – написав Гончаренко.

Віддали свої голоси 339 народних депутатів, 16 нардепів не голосували, і не було жодного голосу "проти".

Тепер документ повинен підписати президент.

Також парламент продовжив загальну мобілізацію на 90 днів, повідомили нардепи.

“За” - 338 нардепів. Це було вже 12-те голосування парламенту за ці два питання.