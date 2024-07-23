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Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації на 90 днів (оновлено)

"За" проголосували 339 та 338 депутатів відповідно.

Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації на 90 днів (оновлено)
Голосування за воєнний стан
Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 днів.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

"Верховна Рада продовжила дію воєнного стану ще на 90 днів – до 11 листопада", – написав Гончаренко. 

Віддали свої голоси  339 народних депутатів, 16 нардепів не голосували, і не було жодного голосу "проти".

Тепер документ повинен підписати президент. 

Також парламент продовжив загальну мобілізацію на 90 днів, повідомили нардепи. 

“За” - 338 нардепів. Це було вже 12-те голосування парламенту за ці два питання.

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