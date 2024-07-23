Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації на 90 днів (оновлено)

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 днів.
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
"Верховна Рада продовжила дію воєнного стану ще на 90 днів – до 11 листопада", – написав Гончаренко.
Віддали свої голоси 339 народних депутатів, 16 нардепів не голосували, і не було жодного голосу "проти".
Тепер документ повинен підписати президент.
Також парламент продовжив загальну мобілізацію на 90 днів, повідомили нардепи.
“За” - 338 нардепів. Це було вже 12-те голосування парламенту за ці два питання.