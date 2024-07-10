Антикорсуд обрав Жеваго запобіжній захід у справі про корупцію у Верховному Суді

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід власнику групи “Фінанси і кредит” Костянтину Жеваго ‒ підозрюваному у справі ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

“10 липня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику групи “Фінанси і кредит”, підозрюваному у наданні неправомірної вигоди Голові та суддям Верховного Суду (ч. 4 ст. 369 КК України)”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Зауважимо, що Жеваго на момент вчинення злочину і станом на зараз перебуває на території Франції.

Деталі справи

САП та НАБУ встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи “Фінанси і кредит” з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як “бекофіс” для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді. Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.

За даними слідства, у 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (далі — ГЗК) у чотирьох компаній (далі – колишні аукціонери). 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом “бекофісу” у Верховному Суді. Протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн доларів США – суддям Верховного Суду, решта – як “оплата” посередницьких послуг).

19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.

15 травня 2023 року голову ВС і адвоката було викрито “на гарячому” під час отримання другого траншу у розмірі 450 тисяч доларів США.