Антикорсуд обрав Жеваго запобіжній захід у справі про корупцію у Верховному Суді

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід власнику групи “Фінанси і кредит” Костянтину Жеваго ‒ підозрюваному у справі ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.
Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
“10 липня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику групи “Фінанси і кредит”, підозрюваному у наданні неправомірної вигоди Голові та суддям Верховного Суду (ч. 4 ст. 369 КК України)”, ‒ йдеться у пресрелізі.
Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
Зауважимо, що Жеваго на момент вчинення злочину і станом на зараз перебуває на території Франції.
Деталі справи
САП та НАБУ встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи “Фінанси і кредит” з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як “бекофіс” для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді. Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.
За даними слідства, у 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (далі — ГЗК) у чотирьох компаній (далі – колишні аукціонери). 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.
У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.
Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом “бекофісу” у Верховному Суді. Протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн доларів США – суддям Верховного Суду, решта – як “оплата” посередницьких послуг).
19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.
15 травня 2023 року голову ВС і адвоката було викрито “на гарячому” під час отримання другого траншу у розмірі 450 тисяч доларів США.
- Торік у серпні САП і НАБУ повідомили Жеваго про підозру у злочині, передбаченим ч. 4 ст. 369 КК України ‒ пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.
- Жеваго з жовтня 2019 року перебував у розшуку за підозрою у розтраті 2,5 млрд гривень банку "Фінанси і кредит". Він був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 він програв вибори на своєму окрузі проєктному менеджеру "ProZorro.Продажі" Олексію Мовчану.
- У грудні 2022 року Жеваго затримали у французькому Куршевелі. Бізнесмена підозрюють в організації привласнення майна комерційного банку та подальшої легалізації незаконно отриманих грошових коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Компанії Жеваго підозрюються у ухиленні від сплати податків на 94,6 млн гривень. Також правоохоронці нагадали, що детективи НАБУ розслідують справу за підозрою Жеваго у наданні хабара голові та суддям Верховного Суду України. Французька сторона 28 липня 2023 року вручила Жеваго повідомлення про підозру у цьому провадженні.
- У березні минулого року суд у Франції відхилив запит української сторони про екстрадицію Жеваго до України. А в 10 листопада – остаточно відмовився давати дозвіл на його видачу.