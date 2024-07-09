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Колаборант із Балаклії, який допомагав окупантам грабувати українців, відсидить 13 років

Вирок вступив у законну силу.

Колаборант із Балаклії, який допомагав окупантам грабувати українців, відсидить 13 років
Колаборант із Балаклії
Фото: СБУ

Відсидить 13 років за ґратами колаборант, який співпрацював з РФ під час окупації Балаклії на Харківщині.

Про це повідомили у СБУ. 

Наразі, після закінчення строку апеляції, вирок вступив у законну силу.

Засудженим є колишній працівник місцевої тепломережі, який після захоплення громади вступив до окупаційного «МВС РФ».

Там його призначили до складу так званого «загону швидкого реагування», який проводив масові репресії проти мешканців міста.

Разом з окупантами він брав участь в облавах на місцевих жителів, які виступали проти кремлівського режиму.Під час таких «рейдів» людей викрадали до російських катівень та грабували їхні помешкання під виглядом «обшуків».За співпрацю з агресором він отримував від керівництва окупаційного органу «зарплату» в російських рублях.

Після звільнення Балаклії колаборант спочатку «заліг на дно» за адресою тимчасового проживання, а потім намагався втекти до селища Першотравневе на Харківщині. Там він планував переховуватись від правосуддя.

Однак, йому це не вдалося. Співробітники військової контррозвідки СБУ встановили його місцезнаходження і затримали навесні 2023 року.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив йому 13 років тюрми.

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