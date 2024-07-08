ВАКС зняв арешт із деяких коштів Всеволода Князєва

8 липня колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання захисту і зняла арешт з деяких коштів ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Про це повідомила громадська організація Transparency International Ukraine.

Мова йде про 13 тисяч гривень, які були на рахунку із заробітною платою Князєва як викладача Національного університету кораблебудування ім. Макарова.

За даними організації, Князєв уже не працює у виші, оскільки з ним не продовжили контракт, поки він перебував в СІЗО.

Також ВАКС пропонували зняти арешт зі ще одного рахунку у відповідь на клопотання представника виконавчої служби подав. На згаданому рахунку містяться понад $33 тисяч. Ці кошти потрібні виконавчій службі для виконання рішення Печерського районного суду Києва у справі про конфіскацію подарунка вартістю понад 900 тис. грн.

"Прокурор заперечував, адже Князєв нібито сам розповів виконавчій службі про цей рахунок, хоча мав інше майно для погашення боргу. Тож це може свідчити, що зняття цього арешту — ідея обвинуваченого", - додали у Transparency International Ukraine.

Тож суд не задовольнив клопотання виконавчої служби.

Справа Князєва