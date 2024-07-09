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​На Харківщині через ворожий обстріл горіло 12 га пшениці

Також зайнялася трава на площі близько 5000 кв.м.

​На Харківщині через ворожий обстріл горіло 12 га пшениці
Згоріле пшеничне поле, фото ілюстративне
Фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок обстрілу Харківської області горіло 12 га пшениці, а також зайнялася трава. Через ворожу агресію постраждав чоловік.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 17:50 за межами с. Борова Ізюмського району унаслідок обстрілу горіла трава 5000 м2.

О 13:04 за межами с. КУрилівка Куп'янського району через обстріл горіла пшениця 12 га. 

Біля 11:45 у с. Одноробівка Богодухівського району внаслідок артобстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, приватні господарчі споруди та енергомережі.

 Близько 08:00 поряд з с. Липці.  Харківського району унаслідок обстрілу з БПЛА постраждав чоловік.

На Харківському напрямку російські терористи сім разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Сотницького Козачка, Вовчанська, Тихого, Стариці і Глибокого. Противник успіху не мав.

Пʼять разів ворог атакував наші позиції на Купʼянському напрямку. Бої точилися поблизу Стельмахівки і Берестового, де чотири атаки наші воїни відбили. Ще один бій продовжується у районі Петропавлівки. Ситуація контрольована.

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