"Найжахливіша атака за всю війну": західні політики засудили черговий удар Росії по Україні

Двоє людей загинули на території дитячої лікарні “Охматдит”, в яку влучила ворожа ракета. Одна зі загиблих — тридцятирічна дитяча лікарка Світлана Лук’янчук. Зруйновано кілька корпусів.

У Києві станом на 21 годину було відомо про 27 загиблих, серед них троє дітей. Постраждалих понад 80. Унаслідок ударів є руйнування в семи з десяти районів. Рятувальники, поліцейські, кінологи, вибухотехніки, психологи працюють безперервно, завали домагають розбирати сотні добровольців.

Фото: EPA/UPG Рятувальники працюють на місці влучання

За попередніми даними слідчих, росіяни вдарили по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою Х-101.

Фото: Віктор Ляшко Евакуйовані пацієнти Охматдиту у дворі лікарні

Світлини та відео з місця влучання ворожої ракети — тут.

Унаслідок російської ракетної атаки в Києві постраждав також житловий будинок у Шевченківському районі, один під’їзд повністю зруйнований.

Фото: Lb.ua

У Дніпровському районі Києва пошкоджено багатоповерхову будівлю медцентру, там 4 жертви і троє травмованих.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG Поранений чоловік внаслідок ракетної атаки на Київ

У Кривому Розі внаслідок російських обстрілів загинуло 10 осіб, близько 50 людей травмовано.

У Покровську на Донеччині внаслідок удару по підприємству загинули щонайменше троє людей.

У Дніпрі пошкоджено багатоповерхівку та підприємство і СТО, десятки поранених.

У Києві та в Кривому Розі вівторок, 9 липня, буде днем жалоби.

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з польським колегою Анджеєм Дудою у Варшаві повідомив, що Україна після сьогоднішньої масованої атаки Росії скликає надзвичайне засідання Ради безпеки ООН. Зеленський також зазначив, що Росія вже поширює неправдиву інформацію, нібито руйнування в київській дитячій лікарні "Охматдит" сталися через українську протиповітряну оборону.

Фото: EPA/UPG Президент Польщі Анджей Дуда і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Варшаві, 8 липня 2024 року

Згодом представництво Великобританії при ООН повідомило, що 9 липня о 17:00 за київським часом Рада Безпеки ООН збереться на засідання для обговорення масованого російського ракетного удару по дитячій лікарні “Охматдит” в Києві. За повідомленням “Радіо Свобода”, голова Генасамблеї ООН Денніс Френсіс рішуче засудив атаку росіян по “Охматдиту”, наголосивши, що “безсовісний напад на цивільне населення, особливо на дітей, є грубим порушенням міжнародного права та принципів Статуту ООН. Усі цивільні особи мають бути захищені”.

Засудили черговий удар Росії по українських містах й чимало інших західних політиків та урядовців.

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер зазначив, що масована ракетна атака по Україні, внаслідок якої є загиблі та поранені, а також постраждала дитяча лікарня у Києві, є свідченням того, як Росія "прагне миру".

"Це - війна проти мирного населення. Ось як виглядає готовність Росії до переговорів і її прагнення до миру", - додав Єгер.

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що цього тижня лідери візьмуть на себе значні зобов'язання щодо безпеки Києва.

Фото: Telegram/Михайло Федоров Посол США в Україні Бріджит Брінк

“У той час, як лідери збираються відзначити 75-у річницю НАТО, Росія запустила 40 ракет по Україні. Ця бездушна агресія ‒ повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку ‒ ось чому цього тижня лідери візьмуть на себе значні зобов'язання щодо безпеки України”, ‒ заявила вона.

Надзвичайний посол Австрії в Україні Арад Бенкьо назвав російську атаку чистим терором.

“Черговий масований ракетний удар по Києву. Цього разу під удар потрапила дитяча лікарня Охмадит! Австрія підтримує цей центр протягом багатьох років і багато відділів. Це заклад, який опікується немовлятами та дітьми, які цього потребують”, ‒ зазначив він.

Президентка Молдови Мая Санду наголосила, що Росія веде війну проти українських дітей.

"Вражена атакою Росії на дитячу лікарню в Києві. Ця лікарня, яка врятувала тисячі дітей, тепер лежить у руїнах. Кремль перетворив цю війну на війну проти дітей. Така відсутність гуманності та зневага до людського життя - це все, проти чого ми виступаємо", - написала Мая Санду в соцмережі Х.

"Напад на дитячу лікарню в Києві та багатьох інших містах України є доказом того, що путінська Росія не зупиниться ні перед чим, — зазначив президент Чехії Петр Павел. — Напади на найбільш вразливих не можна вибачити. Я зараз лечу на саміт НАТО, де очікую консенсусу про те, що ми всі сприймаємо Росію як найбільшу загрозу, до якої ми повинні бути ретельно готові".

Фото: EPA/UPG Президент Чеської Республіки Петр Павел прибуває на Саміт миру, Швейцарія, 15 червня 2024

На атаки росіян відреагували також міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський та міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак. "Напад російських терористів на дитячу лікарню в Києві… Немає слів. Це результат нещодавньої «мирної місії» до Москви?!», — запитав він, маючи на увазі поїздку до Путіна очільника уряду Угорщини Віктора Орбана.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі зауважила, що ракетні обстріли вкотре наочно ілюструють жорстокі методи росіян і трагічні наслідки війни Росії проти України.

Очільник уряду Польщі Дональд Туск наголосив, що удар по лікарні є жахливим з боку росіян, і що Україні потрібна підтримка всього цивілізованого світу у боротьбі.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підкреслив, що напад на дітей є найжахливішим вчинком, і що Лондон продовжуватиме підтримувати нашу державу.

Засудили удари росіян по Україні також прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс та його латвійська колега Байба Браже – назвавши Путіна м'ясником, який вбиває задля задоволення. Дипломатка підкреслила, що за цю терористичну атаку також відповідальні усі, хто підтримує Росію, Путіна та війну проти України.

Експрем'єр Бельгії та чинний євродепутат Гі Вергофстадт теж висловив думку, що удар по лікарні "Охматдит" і є "результатом" так званої "миротворчої місії" Віктора Орбана.

Фото: Зоряна Стельмах Батьки з дітками,які перебувають на лікуванні в Охматдиті , перечікують в укритті другу за ранок ракетну атаку на Київ

"Чудовий результат миротворчої місії Віктора Орбана – Путін бомбить дитячу лікарню. Найжахливіша атака за всю війну", – наголосив Вергофстадт.

«Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун рішуче засудила удари збройних сил Російської Федерації по містах України в понеділок вранці», – йдеться у пресрелізі ООН Україна.

В ООН додали, що неприпустимо, що у війні гинуть та отримують поранення діти: "Згідно з міжнародним гуманітарним правом, лікарні мають особливий захист. Мирні мешканці повинні бути захищені".