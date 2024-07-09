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Орбан розповів лідерам ЄС про свій візит до Москви: просував "мир для України"

Угорський прем'єр у листі повторив чимало тез російської пропаганди.

Орбан розповів лідерам ЄС про свій візит до Москви: просував "мир для України"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після поїздки до Москви на зустріч із диктатором Путіним розіслав очільникам країн ЄС та голові Євроради Шарлю Мішелю листа щодо "миру для України".

Як пише "Європейська правда", урядовець запевнив колег із блоку, що "не висував жодних пропозицій та не вислювлював думки від імені Європейського Союзу". 

Він також повторив раніше озвучену тезу, що "ставлення Путіна до ситуації на фронті суттєво відрізняється від позиції Президента Зеленського". Російський диктатор, за словами Орбана, "не згадав про свої втрати, натомість оцінює втрати України у 40-50 тисяч солдатів щомісяця, тому здивований, що Зеленський відкинув його пропозицію про припинення вогню".

Орбан також стверджує, що в Кремлі готові "на перемир'я, яке не сприятиме передислокації та реорганізації українських сил та відповідатиме домовленостям у Стамбулі". Передусім йдеться про 5 пункт документа, який визначає гарантів безпеки для України і їхнє право вето на застосування сили. Серед цих "гарантів" Росія хоче бачити себе. 

Наприкінці листа прем'єр Угорщини стверджує, що в найближчих два місяці "ми можемо стати свідками більш драматичних втрат і військових подій на фронті, ніж раніше". Орбан також хоче, щоб Європа взяла на себе "політичне лідерство" в питанні миру, бо США нібито надто заклопотані передвиборчою кампанією.

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