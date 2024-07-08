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Прикордонники знищили російські “Ланцети”

БпЛА окупантів збили на Харківщині.

Прикордонники знищили російські “Ланцети”
Фото: Пресслужба ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили два “Ланцети” росіян.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Перший ударний БпЛА окупантів збили бійці “Сталевого кордону” у Харківській області

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“Це врятувало щонайменше одне життя та вберегло військову техніку”, - наголосили в ДПСУ.

Ще один російський “Ланцет” збили воїни бригади “Гарт” на Вовчанському напрямку. БпЛА окупантів намагався пролетіти в глибину бойових порядків українських захисників. 

Сьогодні, 8 липня, українська ППО знищила на півдні країни 5 російських розвідувальних БпЛА.

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