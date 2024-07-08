Прикордонники знищили російські “Ланцети”

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили два “Ланцети” росіян.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Перший ударний БпЛА окупантів збили бійці “Сталевого кордону” у Харківській області.

“Це врятувало щонайменше одне життя та вберегло військову техніку”, - наголосили в ДПСУ.

Ще один російський “Ланцет” збили воїни бригади “Гарт” на Вовчанському напрямку. БпЛА окупантів намагався пролетіти в глибину бойових порядків українських захисників.

Сьогодні, 8 липня, українська ППО знищила на півдні країни 5 російських розвідувальних БпЛА.