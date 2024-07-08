Від російського обстрілу постраждав мешканець Нікопольщини

Сьогодні, 8 липня, росіяни обстрілювали Нікополь, Покровську та Мирівську громаду артилерією та дронами-камікадзе.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Постраждав 65-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно”, - уточнив Лисак.

Також обстрілом були пошкоджені 5 приватних будинків й багатоповерхівка, приватне підприємство та лінія електропередач.

Крім того, зайнялися будівля, що не експлуатується, та суха трава. Пожежу загасили.

Начальник ОВА зазначив, що за уточненою інформацією в Дніпрі через вранішню атаку пошкоджені з десяток багатоповерхівок, два гуртожитки, коледж, магазин, авто.

Також у Кривому Розі побиті півтора десятки авто і медзаклад.