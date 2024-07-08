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Від російського обстрілу постраждав мешканець Нікопольщини

65-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно

Від російського обстрілу постраждав мешканець Нікопольщини
Наслідки обстрілу Нікопольщини росіянами 8 липня 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 8 липня, росіяни обстрілювали Нікополь, Покровську та Мирівську громаду артилерією та дронами-камікадзе. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Постраждав 65-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно”, - уточнив Лисак. 

Також обстрілом були пошкоджені 5 приватних будинків й багатоповерхівка, приватне підприємство та лінія електропередач. 

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Крім того, зайнялися будівля, що не експлуатується, та суха трава. Пожежу загасили. 

Начальник ОВА зазначив, що за уточненою інформацією в Дніпрі через вранішню атаку пошкоджені з десяток багатоповерхівок, два гуртожитки, коледж, магазин, авто.

Також у Кривому Розі побиті півтора десятки авто і медзаклад.

  • Внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів Кривого Рогу сьогодні загинуло 10 людей, 47 людей отримали травми. Рятувально-пошукова робота триває.
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