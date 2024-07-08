“Охматдит” відвідали 33 глави іноземних дипмисій, - МЗС

Представників дипмісій та міжнародних організацій закликали докласти максимум зусиль для посилення ППО України.

Заступник міністра МЗС Євген Перебийніс та голови 33-х дипломатичних місій відвідали дитячу лікарню “Охматдит”, по якій Росія завдала ракетного удару 8 липня.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

До складу делегації увійшли керівники та представники дипломатичних місій ЄС, НАТО, УВКБ ООН, ПРООН, ЮНІСЕФ, Азербайджану, Австрії, Аргентини, Вірменії, Вʼєтнаму, Греції, Індонезії, Іспанії, Італії, Канади, Мексики, Молдови, Нідерландів, Норвегії, Північної Македонії, Польщі, Святого Престолу, Словаччини, Словенії, Судану, Туреччини, Фінляндії, Франції, Чехії, Чорногорії, Швейцарії, Швеції, Японії.

Вони змогли побачити наслідки варварського удару російської ракети по лікарні, в якій діти лікувалися від раку та інших важких захворювань.

Євген Перебийніс закликав представників дипмісій та міжнародних організацій докласти максимум зусиль для посилення протиповітряної оборони України.