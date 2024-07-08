"Поки ідіоти марять про мир із Путіним, він посилає ракети на дитячу лікарню": чеські політики засудили удар РФ по "Охматдиту"

Президент Чехії Петер Павел, а також інші політики, засудили ракетний удар Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

"Атака на дитячу лікарню в Києві та на інші міста України є доказом того, що путінська Росія не зупиниться ні перед чим. Нападати на найбільш вразливих – це непробачно. Я зараз лечу на саміт НАТО, де очікую консенсусу про те, що ми всі сприймаємо Росію як найбільшу загрозу, до якої ми повинні бути ретельно готові, – написав він у соцмережі Х.

Zásah dětské nemocnice v Kyjevě a mnoha dalších ukrajinských měst je důkazem toho, že Putinovo Rusko se nezastaví před ničím. Útok na ty nejzranitelnější je neomluvitelný. Právě odlétám na summit NATO, na kterém očekávám shodu na tom, že všichni vnímáme Rusko jako největší… — Petr Pavel (@prezidentpavel) July 8, 2024

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський також відреагував на атаки росіян.

"Поки ідіоти марять про мир з Путіним, він посилає ракети на дитячу лікарню. Я їду до Вашингтона на саміт НАТО, де буду просувати довгострокову стратегію стримування Росії. Не можна поступатися агресії", – написав він в соцмережі Х.

Zatímco užiteční idioti blouzní o míru s Putinem, on posílá rakety na dětskou nemocnici. Právě mířím do Washingtonu na summit NATO, kde budu prosazovat dlouhodobou strategii na zadržování Ruska. Před agresí nelze ustupovat. pic.twitter.com/LWAW7Ahwsj — Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 8, 2024

Також відреагувала екскандидатка в президенти Чехії Дануше Нерудова. Вона закликала більше допомагати Україні, аби зупинити Путіна.

"Росія – терористична держава, а Путін – масовий вбивця. Він вдає, що хоче миру, зараз обстрілюючи дитячу лікарню «Охматдит у Києві. Постраждали й інші цивільні будівлі. Ми зупинемо Путіна тільки тим, що більше допоможемо Україні», – написала вона.

Rusko je teroristický stát a Putin masový vrah. Tváří se, že chce mír a přitom aktuálně ostřeluje dětskou nemocnici Ochmatdyt v Kyjevě. Zásah dostaly i další civilní budovy.



Putina opravdu nezastavíme naskakováním na jeho slova o míru, ale pouze další pomocí Ukrajině. — Danuše Nerudová (@danusenerudova) July 8, 2024

Член Сенату Павел Фішер наголосив, що атака на лікарню - це військовий злочин.

"Напад російських військ на дитячу лікарню в Києві є військовим злочином. У мене немає слів. Москва вирішила піти на ескалацію", – заявив член Сенату Чехії Павел Фішер.

Útok ruských sil na dětskou nemocnici v Kyjevě je válečný zločin. Nemám slov. Moskva se rozhodla eskalovat a útočí na další města. #WestandbyUkraine pic.twitter.com/FkGcO5bRD0 — Pavel Fischer (@PavelFischer) July 8, 2024

"Напад російських терористів на дитячу лікарню в Києві… Немає слів. Це результат нещодавньої «мирної місії» до Москви?! (мається на увазі поїздка очільника уряду Угорщини Віктора Орбана – ред.)", – пише міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак.

Útok ruských teroristů na dětskou nemocnici v Kyjevě... Nemám slov.



Je TOHLE výsledkem nedávné “mírové mise” do Moskvy?! https://t.co/3oLxKcUTFs — Martin Dvořák 🌈 (@_MartinDvorak) July 8, 2024

Сьогодні під час масованої ракетної атаки росіян по Україні постраждала дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Під завалами є діти.

Станом на 14 годину відомо про 16 поранених. Семеро з них – діти.