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"Поки ідіоти марять про мир із Путіним, він посилає ракети на дитячу лікарню": чеські політики засудили удар РФ по "Охматдиту"

На саміті НАТО вони просуватимуть довгострокову стратегію стримування Росії.

"Поки ідіоти марять про мир із Путіним, він посилає ракети на дитячу лікарню": чеські політики засудили удар РФ по "Охматдиту"
Петр Павел
Фото: EPA/UPG

Президент Чехії Петер Павел, а також інші політики, засудили ракетний удар Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. 

"Атака на дитячу лікарню в Києві та на інші міста України є доказом того, що путінська Росія не зупиниться ні перед чим. Нападати на найбільш вразливих – це непробачно. Я зараз лечу на саміт НАТО, де очікую консенсусу про те, що ми всі сприймаємо Росію як найбільшу загрозу, до якої ми повинні бути ретельно готові, – написав він у соцмережі Х.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський також відреагував на атаки росіян. 

"Поки ідіоти марять про мир з Путіним, він посилає ракети на дитячу лікарню. Я їду до Вашингтона на саміт НАТО, де буду просувати довгострокову стратегію стримування Росії. Не можна поступатися агресії", – написав він в соцмережі Х.

Також відреагувала екскандидатка в президенти Чехії Дануше Нерудова. Вона закликала більше допомагати Україні, аби зупинити Путіна.

"Росія – терористична держава, а Путін – масовий вбивця. Він вдає, що хоче миру, зараз обстрілюючи дитячу лікарню «Охматдит у Києві. Постраждали й інші цивільні будівлі. Ми зупинемо Путіна тільки тим, що більше допоможемо Україні», – написала вона.

Член Сенату Павел Фішер наголосив, що атака на лікарню - це військовий злочин. 

"Напад російських військ на дитячу лікарню в Києві є військовим злочином. У мене немає слів. Москва вирішила піти на ескалацію", – заявив член Сенату Чехії Павел Фішер.

"Напад російських терористів на дитячу лікарню в Києві… Немає слів. Це результат нещодавньої «мирної місії» до Москви?! (мається на увазі поїздка очільника уряду Угорщини Віктора Орбана – ред.)", – пише міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак.

Сьогодні під час масованої ракетної атаки росіян по Україні постраждала дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Під завалами є діти. 

Станом на 14 годину відомо про 16 поранених. Семеро з них – діти.

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