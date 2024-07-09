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У Чорному морі перебуває російський корабель з “калібрами”

В Азовському морі є три ворожі кораблі.

У Чорному морі перебуває російський корабель з “калібрами”

Станом на ранок 9 липня у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

В Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

В Середземному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

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“РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)”, ‒ йдеться у повідомленні.

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