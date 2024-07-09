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Українці в Берліні провели мітинг з вимогою надання ракет Taurus

Через Євро-2024 акція відбулася не біля будівель уряду та парламенту.

Українці в Берліні провели мітинг з вимогою надання ракет Taurus
Фото: Укрінформ

У Берліні ввечері 8 липня активісти громадянської організації "Віче" зібрали мітинг з вимогою до німецької влади надати Україні далекобійні ракети Taurus у відповідь на вбивство росіянами українських дітей.

Як пише Укрінформ, учасники мітингу говорили, що атакою на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві росіяни показали своє ставлення до будь-яких мирних ініціатив: "Мирні переговори з терористами, які вбивають дітей, неможливі. Росія - загроза всім. Росія - країна-терорист". 

Демонстрацію хотіли провести біля резиденції канцлера або будівлі німецького парламенту, але там наразі організована фан-зона футбольного чемпіонату Європи. Учасники акції дорікнули німцям, що тим, мовляв, цікавіше дивитися футбол, ніж страшні картини руйнувань та смертей з Києва й інших українських міст. Зрештою мітинг відбувся під стінами російського посольства. 

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