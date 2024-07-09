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У будівлі для розміщення біженців в Німеччині пролунав вибух

Від вибуху і пожежі постраждали 20 осіб.

У будівлі для розміщення біженців в Німеччині пролунав вибух
У будівлі для розміщення біженців в Німеччині пролунав вибух
Фото: Georg Wendt/dpa/picture alliance

На півночі Німеччини стався вибух у будівлі для розміщення біженців, після чого почалась пожежа.

Про це повідомляє DW.

"У будівлі раптово стався вибух. Внаслідок цього об'єкт повністю загорівся. Кілька людей отримали поранення, деякі з них у важкому стані", - повідомили в поліції. 

У будівлі також знайшли тіло жінки, яке ще належить ідентифікувати.

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Постраждалим надали допомогу на місці або відправили до медичних закладів, залежно від їхніх потреб.

"Загалом постраждали 20 осіб, один із них у важкому стані", - повідомили в поліції. 

Серед постраждалих - двоє поліцейських і один з працівників закладу.

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