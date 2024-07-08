Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
У Києві є влучання в житловий будинок, зруйновано під'їзд
У Києві є влучання в житловий будинок, зруйновано під'їзд
Росія завдала ударів по Києву. Кількість загиблих зросла до 20 (оновлення)
Росія завдала ударів по Києву. Кількість загиблих зросла до 20 (оновлення)
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Росія атакувала Дніпро. Є загиблий і поранені (оновлено)
Росія атакувала Дніпро. Є загиблий і поранені (оновлено)
Новий міністр оборони Великобританії у Одесі анонсував великий пакет допомоги Україні
Новий міністр оборони Великобританії у Одесі анонсував великий пакет допомоги Україні
ГоловнаСвіт

Україна та Польща уклали безпекову угоду: вона передбачає можливість перехоплення російських ракет і дронів

Також передбачається створення легіону добровольців - громадян України, які живуть в інших країнах.

Україна та Польща уклали безпекову угоду: вона передбачає можливість перехоплення російських ракет і дронів
Володимир Зеленський і Дональд Туск
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Про це повідомила пресслужба Зеленського. Повний текст документа читайте на сайті Офісу президента.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Росії Польща надала Україні 44 військові пакети різних видів озброєння та боєприпасів на понад 4 млрд євро. Цього року Польща надасть ще декілька пакетів військової допомоги і, відповідно до угоди, зобов’язується продовжувати підтримувати Україну протягом 10 років дії документа.

Польща розгляне можливість передачі Україні не менше як однієї додаткової ескадрильї МіГ-29 (щонайменше 14 винищувачів). 

Угода з Польщею уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі

Також уперше в безпековій угоді йдеться про створення "українського легіону" – підготовку особового складу Сил оборони на території Польщі, приєднатися до якого зможуть громадяни України, які тимчасово проживають у Польщі та інших країнах. 

Угода містить потужний блок щодо співробітництва в оборонній промисловості, зокрема - розміщення виробництв польських оборонних компаній в Україні та вивчення додаткових можливостей спільного оборонного виробництва. 

Також Польща продовжуватиме роботу логістичного хабу POLLOGHUB та використання потенціалу ЛитПолУкрбригу (литовсько-польсько-української бригади, - ред.) задля посилення ЗСУ.

"Документ має на меті посилення співпраці в невійськовій сфері, зокрема у розвідці, кібербезпеці, морській та інформаційній безпеці, захисті критичної інфраструктури. Окремі блоки угоди стосуються економічного відновлення й відбудови, прикордонної інфраструктури та розвитку транзитного потенціалу. Політичне співробітництво містить питання євроінтеграції, реалізації Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків Україні, а також притягнення агресора до відповідальності", - йдеться в повідомленні Офісу президента

Також Польща чітко підтверджує свою підтримку членства України в ЄС і НАТО.

Загалом Україна уклала вже 21 двосторонню безпекову угоду: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою та Польщею.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies