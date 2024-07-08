Україна та Польща уклали безпекову угоду: вона передбачає можливість перехоплення російських ракет і дронів

Також передбачається створення легіону добровольців - громадян України, які живуть в інших країнах.

Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Про це повідомила пресслужба Зеленського. Повний текст документа читайте на сайті Офісу президента.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Росії Польща надала Україні 44 військові пакети різних видів озброєння та боєприпасів на понад 4 млрд євро. Цього року Польща надасть ще декілька пакетів військової допомоги і, відповідно до угоди, зобов’язується продовжувати підтримувати Україну протягом 10 років дії документа.

Польща розгляне можливість передачі Україні не менше як однієї додаткової ескадрильї МіГ-29 (щонайменше 14 винищувачів).

Угода з Польщею уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі.

Також уперше в безпековій угоді йдеться про створення "українського легіону" – підготовку особового складу Сил оборони на території Польщі, приєднатися до якого зможуть громадяни України, які тимчасово проживають у Польщі та інших країнах.

Угода містить потужний блок щодо співробітництва в оборонній промисловості, зокрема - розміщення виробництв польських оборонних компаній в Україні та вивчення додаткових можливостей спільного оборонного виробництва.

Також Польща продовжуватиме роботу логістичного хабу POLLOGHUB та використання потенціалу ЛитПолУкрбригу (литовсько-польсько-української бригади, - ред.) задля посилення ЗСУ.

"Документ має на меті посилення співпраці в невійськовій сфері, зокрема у розвідці, кібербезпеці, морській та інформаційній безпеці, захисті критичної інфраструктури. Окремі блоки угоди стосуються економічного відновлення й відбудови, прикордонної інфраструктури та розвитку транзитного потенціалу. Політичне співробітництво містить питання євроінтеграції, реалізації Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків Україні, а також притягнення агресора до відповідальності", - йдеться в повідомленні Офісу президента

Також Польща чітко підтверджує свою підтримку членства України в ЄС і НАТО.

Загалом Україна уклала вже 21 двосторонню безпекову угоду: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою та Польщею.