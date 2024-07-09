Через ураган "Берил" загинули семеро американців, мільйони лишились без світла

Штат Техас зазнав значних збитків через ураган "Берил", який після смертельного маршу Карибським басейном дістався берегів Сполучених Штатів.

Як пише BBC, американські ЗМІ повідомляють про сімох людей, які загинули внаслідок негоди. Понад 2,6 мільйона громадян опинилися без електропостачання. Аеропорт Г'юстона був змушений скасувати близько 1100 рейсів.

Швидкість вітру перевищила позначку у 120 кілометрів на годину. Кількість опадів сягнула 38 сантиметрів. Чимало населених пунктів, розташованих у низовинах, були затоплені.

Для ліквідації наслідків урагану у Техасі задіяні 2500 співробітників служби надзвичайних ситуацій. До них також долучаються службовці Національної гвардії США.