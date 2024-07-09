Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Росія випустила по Україні більше 40 ракет, - Зеленський
Росія випустила по Україні більше 40 ракет, - Зеленський
Унаслідок масованого удару РФ по Україні наразі загинуло понад 30 людей, поранені 140
Унаслідок масованого удару РФ по Україні наразі загинуло понад 30 людей, поранені 140
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Росія атакувала Дніпро. Є загиблий і поранені (оновлено)
Росія атакувала Дніпро. Є загиблий і поранені (оновлено)
У Києві є влучання в житловий будинок, зруйновано під'їзд
У Києві є влучання в житловий будинок, зруйновано під'їзд
Росія завдала ударів по Києву. Кількість загиблих зросла до 27 (оновлення)
Росія завдала ударів по Києву. Кількість загиблих зросла до 27 (оновлення)
У ДСНС показали наслідки ракетної атаки РФ на Київ
У ДСНС показали наслідки ракетної атаки РФ на Київ
Окупанти здійснили ракетну атаку на Київ, є руйнування
Окупанти здійснили ракетну атаку на Київ, є руйнування
ГоловнаСвіт

Через ураган "Берил" загинули семеро американців, мільйони лишились без світла

Негода дісталася берегів США, найбільше постраждав Техас.

Через ураган "Берил" загинули семеро американців, мільйони лишились без світла
Наслідки урагану "Берил" у Техасі
Фото: EPA/UPG

Штат Техас зазнав значних збитків через ураган "Берил", який після смертельного маршу Карибським басейном дістався берегів Сполучених Штатів.

Як пише BBC, американські ЗМІ повідомляють про сімох людей, які загинули внаслідок негоди. Понад 2,6 мільйона громадян опинилися без електропостачання. Аеропорт Г'юстона був змушений скасувати близько 1100 рейсів.

Швидкість вітру перевищила позначку у 120 кілометрів на годину. Кількість опадів сягнула 38 сантиметрів. Чимало населених пунктів, розташованих у низовинах, були затоплені.

Для ліквідації наслідків урагану у Техасі задіяні 2500 співробітників служби надзвичайних ситуацій. До них також долучаються службовці Національної гвардії США. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies