Кір Стармер хоче поліпшити Брекзит-угоду з Євросоюзом

Під час візиту до Північної Ірландії новий очільник британського уряду Кір Стармер заявив про можливість перегляду торговельної угоди з Європейським Союзом, яка супроводжувала Брекзит.

Як пише Reuters, прем'єр заявив, що документ, який був підписаний свого часу Борисом Джонсоном, є невдалим і потребує поліпшення. Проте це стане можливим лише тоді, коли між Сполученим Королівством та ЄС буде довіра щодо виконання положень чинної угоди.

Раніше Стармер відкинув варіант повернення Британії до складу ЄС або приєднання її до будь-яких економічних документів блоку.

Прем'єра також запитали, чи готовий він до сценарію оголошення референдуму у Північній Ірландії про возз'єднання із Республікою Ірландія після того, як партія націоналістів на виборах випередила тих, хто виступає за єдність з Лондоном. Стармер відповів, що діятиме у строгій відповідності до умов договору 1998 року, згідно з яким референдум може оголосити лише британський уряд, якщо міністр з питань Північної Ірландії "бачить для цього передумови".