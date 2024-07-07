Новий міністр оборони Великобританії у Одесі анонсував великий пакет допомоги Україні

Новий міністр оборони Великої Британії Джон Хілі під час візиту до Одеси пообіцяв посилити підтримку України та анонсував великий пакет військової допомоги.

Як йдеться на сайті уряду Великобританії, після зустрічі з президентом Зеленським і обговорень із міністром оборони Рустемом Умєровим, Хілі анонсував надання його країною нового пакета військової підтримки, який включатиме більше артилерійських снарядів, чверть мільйона боєприпасів і майже 100 високоточних ракет Brimstone.

"Можливо, відбулася зміна уряду, але Великобританія єдина у підтримці України. Як новий міністр оборони я подбаю про те, щоб ми відновили підтримку Великобританії шляхом збільшення поставок життєво важливої військової допомоги", – сказав Хілі.

Також він зазначив, що Великобританія є рішучою як у підтримці українського народу, так і в протистоянні російській агресії та переслідуванні Путіна за його військові злочини.

Анонсований пакет допомоги включає:

Чверть мільйона боєприпасів 50-го калібру,

90 протитанкових ракет Brimstone,

50 малих військових катерів для підтримки річкових і прибережних операцій,

40 машин розмінування,

10 артилерійських гармат АС-90,

61 бульдозер для допомоги у створенні оборонних позицій.

Підтримка раніше наданих AS-90, включаючи 32 нові стволи та критичні запчастини, які допоможуть Україні випустити ще 60 000 155-мм снарядів.

Джон Хілі також доручив офіційним особам забезпечити прискорення та повну доставку в Україну обіцяного у квітні пакету військової допомоги протягом наступних 100 днів.