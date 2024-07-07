Горіло добу: дрони СБУ успішно атакували нафтобазу в Краснодарському краї РФ

Масштабна пожежа на двох резервуарах з нафтопродуктами почалася після двох вибухів.

Росіяни весь день 6 липня не могли загасити масштабну пожежу, яка виникла в результаті нічної атаки дронів на нафтобазу "Лукойл-Югнєфтєпродукт" біля станиці Павлівська Краснодарського краю.

За інформацією джерел LB.ua, за цією атакою стоять дрони Служби безпеки України.

Масштабна пожежа на двох резервуарах з нафтопродуктами почалася після двох вибухів.

Також дрони СБУ організували серію вибухів на території нафтобази "Роснефть-Кубаньнєфтєпродукт" в станиці Ленінградська. За даними супутникових знімків, пошкоджено не менше трьох резервуарів з паливом.

"СБУ й надалі запроваджуватиме дронові економічні санкції проти об‘єктів, які забезпечують пальним російські війська в Україні. Правила прості: працюєте на ВПК - чекайте на вибухову «бавовну»", - зазначило поінформоване джерело.

Як повідомлялося, раніше дрони СБУ атакували великий склад боєприпасів у Воронезькій області РФ.