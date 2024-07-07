Дрони СБУ атакували великий склад боєприпасів у Воронезькій області РФ, — джерела

Саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні.

Дрони СБУ атакували і "висадили в повітря" великий склад боєприпасів у Воронезькій області РФ.

Про це повідомляють поінформовані джерела LB.ua.

"Сьогодні вночі завдяки дронам СБУ потужна "бавовна" завітала на польовий склад боєприпасів біля н.п. Сергіївка Воронезької області. На 9 тисячах квадратних метрів ворог зберігав ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї", — інформують джерела.

Саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні.

Жителі Сергіївки уночі почули вибух, після якого почалася потужна детонація. Стовп диму видно за десятки кілометрів.

"Кажуть, що згідно з прогнозом "бавовн" від СБУ, найближчим часом утримається висока ймовірність раптових детонацій на об’єктах російського ВПК, який працює на війну проти України", — додають у джерелах.