На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Війна на каналі. Репортаж із Часового Яру
Війна на каналі. Репортаж із Часового Яру
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Україна повернула додому 3310 військовополонених, — Зеленський
Україна повернула додому 3310 військовополонених, — Зеленський
Французькі ультраправі та ультраліві відмовилися підписати Хартію підтримки України
Французькі ультраправі та ультраліві відмовилися підписати Хартію підтримки України
На Рівненщині зіткнулися маршрутка та вантажівка, попередньо загинуло 14 осіб
На Рівненщині зіткнулися маршрутка та вантажівка, попередньо загинуло 14 осіб
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсонській ОВА показали наслідки нічних обстрілів по обласному центру

Вщент знищене кафе "Літо" у Херсоні.

У Херсонській ОВА показали наслідки нічних обстрілів по обласному центру
Фото: скріншот

Вночі у Херсоні унаслідок російських обстрілів виникла пожежа. Російська армія завдала удару по центральній частині міста. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін і опублікува відео наслідків ворожого обстрілу.

"На відео наслідки "прильотів". Кожен херсонець впізнає це місце. росіяни знову нищать те, що було невідʼємною частиною міста. Через ворожий обстріл повністю вигоріло кафе "Літо", — написав він.

Наразі інформація про постраждалих відсутня.

Минулої доби російська армія обстріляла 17 населених пунктів Херсонщини. Унаслідок ворожих атак загинули четверо цивільних, ще троє поранені.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies