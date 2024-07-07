Вночі у Херсоні унаслідок російських обстрілів виникла пожежа. Російська армія завдала удару по центральній частині міста.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін і опублікува відео наслідків ворожого обстрілу.

"На відео наслідки "прильотів". Кожен херсонець впізнає це місце. росіяни знову нищать те, що було невідʼємною частиною міста. Через ворожий обстріл повністю вигоріло кафе "Літо", — написав він.

Наразі інформація про постраждалих відсутня.

Минулої доби російська армія обстріляла 17 населених пунктів Херсонщини. Унаслідок ворожих атак загинули четверо цивільних, ще троє поранені.